00:29 9 мая | Футбол — Лига чемпионов

Рио Фердинанд: "То, что произошло, лишает дара речи"

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед"Рио Фердинанд после победы "Тоттенхэм" над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) вырахил восхищение игрой английских команд, вышедших в финал. Вчера "Ливерпуль" разгромил "Барселону" (4:0). 

- У Лукаса Моуры было три шанса – каждый его гол был красавцем, - цитирует BBC Фердинанда. - То, что произошло сегодня, лишает дара речи. Две английские команды создали два таких представления. Вам нужно сердце, желание и усилие.

"Тоттенхэм" поставил свое сердце на карту. Выход Фернандо Льоренте – какая замена. Он закрыл Дэйли Блинда. Голландец так и не мог с ним справиться.

Аякс – Тоттенхэм Хотспур

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/2 финала
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