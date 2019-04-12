Рейтинг УЕФА: португальцы все ближе. Россия пока шестая

Португальские клубы не оставляют попыток подняться в таблице коэффициентов УЕФА.
Наши конкуренты взяли два очка благодаря победе "Бенфики" над франкфуртским "Айнтрахтом" (4:2). Португальский коэффициент сезона опять увеличился. Теперь он составляет 10,900 балла, а наш - 7,583. Угроза российскому месту в рейтинге УЕФА все возрастает.
Сейчас разность между суммарными коэффициентами за пять сезонов составляет 2,317 балла. "Порту" (проиграл первый матч "Ливерпулю" в Лиге чемпионов 0:2) и "Бенфике" на двоих надо набрать 12 зачетных очков, чтобы обойти Россию. С учетом бонусов за выход в полуфинал и финал эта цель пока еще достижима.
К примеру, две португальские команды могут выиграть по одному оставшемуся матчу в четвертьфинале - это принесет им в общей сложности четыре очка и еще одно или два бонусных (в зависимости от того, пройдет ли "Порту" в полуфинал). То есть останется добыть еще шесть или семь баллов. Это три победы и бонус за выход в финал ("Бенфике" по силам добраться до решающего матча Лиги Европы и взять приз).
Тогда Россия потеряет шестое место, и летом 2020 года сможет заявить в еврокубки только пять, а не шесть команд. При этом лишь две, а не три - в Лигу чемпионов. Одна попадет напрямую в групповой турнир, а другой придется проходить отбор. (Александр Бобров)
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЕ
|
12
|
0
|
12
|
2. Краснодар
|
ЛЕ
|
11
|
0
|
11
|
3. ЦСКА
|
ЛЧ
|
5
|
4
|
9
|
4. Локомотив
|
ЛЧ
|
2
|
4
|
6
|
5. Спартак
|
ЛЧ/ЛЕ
|
4,5
|
0
|
4,5
|
6. Уфа
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
Всего: 45,5 очка, 6 команд, коэффициент 7,583, 9-е место в сезоне.
Таблица коэффициентов УЕФА (2014/15 - 2018/19)
|
Страна
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
20,214
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
18,428
|
129
|
102,426
|
7 (3*)
|
2. Англия
|
13,571
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
18,357
|
128,5
|
81,177
|
7 (6)
|
3. Италия
|
19,000
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
88,5
|
74,725
|
7 (2)
|
4. Германия
|
15,857
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
14,500
|
101,5
|
71,213
|
7 (1)
|
5. Франция
|
10,916
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
63,5
|
58,498
|
6 (0)
|
6. Россия
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
45,5
|
50,549
|
6 (0)
|
7. Португалия
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
54,5
|
48,232
|
5 (2)
|
8. Бельгия
|
9,600
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
39
|
39,900
|
5 (0)
|
9. Украина
|
10,000
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
28
|
38,900
|
5 (0)
|
10. Турция
|
6,000
|
6,600
|
9,700
|
6,800
|
5,500
|
27,5
|
34,600
|
5 (0)
|
11. Голландия
|
6,083
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
7,600
|
38
|
31,433
|
5 (1)
|
12. Австрия
|
4,125
|
3,800
|
7,375
|
9,750
|
6,200
|
31
|
31,250
|
5 (0)
|
13. Чехия
|
3,875
|
7,300
|
5,500
|
5,500
|
6,500
|
32,5
|
28,675
|
5 (1)
|
14. Греция
|
6,200
|
5,400
|
5,800
|
5,100
|
5,100
|
25,5
|
27,600
|
5 (0)
|
15. Хорватия
|
6,875
|
4,500
|
5,125
|
5,125
|
5,750
|
23
|
27,375
|
4 (0)
|
16. Дания
|
2,900
|
5,500
|
8,500
|
5,250
|
4,875
|
19,5
|
27,025
|
4 (0)
|
17. Швейцария
|
6,900
|
5,300
|
4,300
|
6,500
|
3,900
|
19,5
|
26,900
|
5 (0)
|
18. Кипр
|
3,300
|
3,000
|
5,500
|
7,000
|
6,125
|
24,5
|
24,925
|
4 (0)
|
19. Сербия
|
2,750
|
4,250
|
2,875
|
6,375
|
6,000
|
24
|
22,250
|
4 (0)
|
20. Шотландия
|
4,000
|
3,000
|
4,375
|
4,000
|
6,750
|
27
|
22,125
|
4 (0)
|
21. Белоруссия
|
5,500
|
5,125
|
3,000
|
3,250
|
5,000
|
20
|
21,875
|
4 (0)
|
22. Швеция
|
3,900
|
4,750
|
2,750
|
5,375
|
4,125
|
16,5
|
20,900
|
4 (0)
|
23. Норвегия
|
2,200
|
7,250
|
1,375
|
4,000
|
5,375
|
21,5
|
20,200
|
4 (0)
|
24. Казахстан
|
3,375
|
4,625
|
2,750
|
4,250
|
4,250
|
17
|
19,250
|
4 (0)
|
25. Польша
|
4,750
|
5,500
|
3,875
|
2,875
|
2,250
|
9
|
19,250
|
4 (0)
|
26. Азербайджан
|
3,625
|
4,375
|
4,250
|
4,375
|
2,375
|
9,5
|
19,000
|
4 (0)
|
27. Израиль
|
1,375
|
2,250
|
6,750
|
5,625
|
2,625
|
10,5
|
18,625
|
4 (0)
|
28. Болгария
|
4,250
|
1,000
|
4,250
|
4,000
|
4,000
|
16
|
17,500
|
4 (0)
|
29. Румыния
|
5,125
|
2,250
|
3,300
|
2,900
|
2,375
|
9,5
|
15,950
|
4 (0)
|
30. Словакия
|
2,750
|
3,750
|
2,125
|
1,875
|
5,125
|
20,5
|
15,625
|
4 (0)
|
31. Словения
|
4,000
|
1,000
|
2,250
|
4,625
|
3,125
|
12,5
|
15,000
|
4 (0)
|
32. Лихтенштейн
|
2,500
|
5,000
|
2,500
|
2,000
|
1,500
|
1,5
|
13,500
|
1 (0)
|
33. Венгрия
|
2,125
|
1,625
|
1,875
|
1,625
|
3,250
|
13
|
10,500
|
4 (0)
|
34. Македония
|
1,125
|
1,500
|
1,250
|
3,125
|
1,000
|
4
|
8,000
|
4 (0)
|
35. Молдавия
|
1,750
|
1,250
|
0,875
|
2,750
|
1,125
|
4,5
|
7,750
|
4 (0)
|
36. Албания
|
0,875
|
2,125
|
0,875
|
2,625
|
1,000
|
4
|
7,500
|
4 (0)
|
37. Ирландия
|
2,000
|
0,700
|
2,625
|
1,125
|
1,000
|
4
|
7,450
|
4 (0)
|
38. Финляндия
|
2,400
|
1,000
|
1,750
|
1,250
|
0,875
|
3,5
|
7,275
|
4 (0)
|
39. Исландия
|
2,500
|
1,125
|
1,000
|
1,125
|
1,500
|
6
|
7,250
|
4 (0)
|
40. Босния
|
1,750
|
1,500
|
0,500
|
1,375
|
2,000
|
8
|
7,250
|
4 (0)
|
41. Литва
|
0,500
|
0,750
|
0,500
|
2,375
|
2,625
|
10,5
|
6,750
|
4 (0)
|
42. Латвия
|
0,250
|
1,625
|
1,375
|
0,750
|
1,625
|
6,5
|
5,625
|
4 (0)
|
43. Люксембург
|
0,500
|
0,750
|
0,750
|
0,875
|
2,625
|
10,5
|
5,500
|
4 (0)
|
44. Армения
|
0,375
|
1,625
|
1,125
|
0,625
|
1,500
|
6
|
5,250
|
4 (0)
|
44. Мальта
|
0,125
|
0,875
|
1,250
|
1,375
|
1,500
|
6
|
5,125
|
4 (0)
|
46. Эстония
|
1,500
|
1,000
|
1,375
|
0,625
|
0,500
|
2
|
5,000
|
4 (0)
|
47. Грузия
|
1,250
|
0,625
|
1,125
|
0,125
|
1,625
|
6,5
|
4,750
|
4 (0)
|
48. Уэльс
|
0,125
|
1,500
|
1,000
|
0,500
|
1,000
|
4
|
4,125
|
4 (0)
|
49. Черногория
|
0,750
|
1,000
|
0,875
|
1,125
|
0,375
|
1,5
|
4,125
|
4 (0)
|
50. Фареры
|
1,375
|
0,375
|
0,375
|
0,750
|
1,125
|
4,5
|
4,000
|
4 (0)
|
51. Гибралтар
|
0,250
|
0,750
|
1,500
|
0,500
|
1,000
|
3
|
4,000
|
3 (0)
|
52. Сев.Ирландия
|
1,375
|
0,750
|
0,500
|
0,750
|
0,500
|
2
|
3,875
|
4 (0)
|
53. Косово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,500
|
5
|
2,500
|
2 (0)
|
54. Андорра
|
0,500
|
0,166
|
0,166
|
0,166
|
0,833
|
2,5
|
1,831
|
3 (0)
|
55. Сан-Марино
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,166
|
0,500
|
1,5
|
0,666
|
3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2020/21.