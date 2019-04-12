Рейтинг УЕФА: португальцы все ближе. Россия пока шестая

Португальские клубы не оставляют попыток подняться в таблице коэффициентов УЕФА.

Наши конкуренты взяли два очка благодаря победе "Бенфики" над франкфуртским "Айнтрахтом" (4:2). Португальский коэффициент сезона опять увеличился. Теперь он составляет 10,900 балла, а наш - 7,583. Угроза российскому месту в рейтинге УЕФА все возрастает.

Сейчас разность между суммарными коэффициентами за пять сезонов составляет 2,317 балла. "Порту" (проиграл первый матч "Ливерпулю" в Лиге чемпионов 0:2) и "Бенфике" на двоих надо набрать 12 зачетных очков, чтобы обойти Россию. С учетом бонусов за выход в полуфинал и финал эта цель пока еще достижима.

К примеру, две португальские команды могут выиграть по одному оставшемуся матчу в четвертьфинале - это принесет им в общей сложности четыре очка и еще одно или два бонусных (в зависимости от того, пройдет ли "Порту" в полуфинал). То есть останется добыть еще шесть или семь баллов. Это три победы и бонус за выход в финал ("Бенфике" по силам добраться до решающего матча Лиги Европы и взять приз).

Тогда Россия потеряет шестое место, и летом 2020 года сможет заявить в еврокубки только пять, а не шесть команд. При этом лишь две, а не три - в Лигу чемпионов. Одна попадет напрямую в групповой турнир, а другой придется проходить отбор. (Александр Бобров)

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЕ 12 0 12 2. Краснодар ЛЕ 11 0 11 3. ЦСКА ЛЧ 5 4 9 4. Локомотив ЛЧ 2 4 6 5. Спартак ЛЧ/ЛЕ 4,5 0 4,5 6. Уфа ЛЕ 3 0 3

Всего: 45,5 очка, 6 команд, коэффициент 7,583, 9-е место в сезоне.

Таблица коэффициентов УЕФА (2014/15 - 2018/19)

Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,214 23,928 20,142 19,714 18,428 129 102,426 7 (3*) 2. Англия 13,571 14,250 14,928 20,071 18,357 128,5 81,177 7 (6) 3. Италия 19,000 11,500 14,250 17,333 12,642 88,5 74,725 7 (2) 4. Германия 15,857 16,428 14,571 9,857 14,500 101,5 71,213 7 (1) 5. Франция 10,916 11,083 14,416 11,500 10,583 63,5 58,498 6 (0) 6. Россия 9,666 11,500 9,200 12,600 7,583 45,5 50,549 6 (0) 7. Португалия 9,083 10,500 8,083 9,666 10,900 54,5 48,232 5 (2) 8. Бельгия 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800 39 39,900 5 (0) 9. Украина 10,000 9,800 5,500 8,000 5,600 28 38,900 5 (0) 10. Турция 6,000 6,600 9,700 6,800 5,500 27,5 34,600 5 (0) 11. Голландия 6,083 5,750 9,100 2,900 7,600 38 31,433 5 (1) 12. Австрия 4,125 3,800 7,375 9,750 6,200 31 31,250 5 (0) 13. Чехия 3,875 7,300 5,500 5,500 6,500 32,5 28,675 5 (1) 14. Греция 6,200 5,400 5,800 5,100 5,100 25,5 27,600 5 (0) 15. Хорватия 6,875 4,500 5,125 5,125 5,750 23 27,375 4 (0) 16. Дания 2,900 5,500 8,500 5,250 4,875 19,5 27,025 4 (0) 17. Швейцария 6,900 5,300 4,300 6,500 3,900 19,5 26,900 5 (0) 18. Кипр 3,300 3,000 5,500 7,000 6,125 24,5 24,925 4 (0) 19. Сербия 2,750 4,250 2,875 6,375 6,000 24 22,250 4 (0) 20. Шотландия 4,000 3,000 4,375 4,000 6,750 27 22,125 4 (0) 21. Белоруссия 5,500 5,125 3,000 3,250 5,000 20 21,875 4 (0) 22. Швеция 3,900 4,750 2,750 5,375 4,125 16,5 20,900 4 (0) 23. Норвегия 2,200 7,250 1,375 4,000 5,375 21,5 20,200 4 (0) 24. Казахстан 3,375 4,625 2,750 4,250 4,250 17 19,250 4 (0) 25. Польша 4,750 5,500 3,875 2,875 2,250 9 19,250 4 (0) 26. Азербайджан 3,625 4,375 4,250 4,375 2,375 9,5 19,000 4 (0) 27. Израиль 1,375 2,250 6,750 5,625 2,625 10,5 18,625 4 (0) 28. Болгария 4,250 1,000 4,250 4,000 4,000 16 17,500 4 (0) 29. Румыния 5,125 2,250 3,300 2,900 2,375 9,5 15,950 4 (0) 30. Словакия 2,750 3,750 2,125 1,875 5,125 20,5 15,625 4 (0) 31. Словения 4,000 1,000 2,250 4,625 3,125 12,5 15,000 4 (0) 32. Лихтенштейн 2,500 5,000 2,500 2,000 1,500 1,5 13,500 1 (0) 33. Венгрия 2,125 1,625 1,875 1,625 3,250 13 10,500 4 (0) 34. Македония 1,125 1,500 1,250 3,125 1,000 4 8,000 4 (0) 35. Молдавия 1,750 1,250 0,875 2,750 1,125 4,5 7,750 4 (0) 36. Албания 0,875 2,125 0,875 2,625 1,000 4 7,500 4 (0) 37. Ирландия 2,000 0,700 2,625 1,125 1,000 4 7,450 4 (0) 38. Финляндия 2,400 1,000 1,750 1,250 0,875 3,5 7,275 4 (0) 39. Исландия 2,500 1,125 1,000 1,125 1,500 6 7,250 4 (0) 40. Босния 1,750 1,500 0,500 1,375 2,000 8 7,250 4 (0) 41. Литва 0,500 0,750 0,500 2,375 2,625 10,5 6,750 4 (0) 42. Латвия 0,250 1,625 1,375 0,750 1,625 6,5 5,625 4 (0) 43. Люксембург 0,500 0,750 0,750 0,875 2,625 10,5 5,500 4 (0) 44. Армения 0,375 1,625 1,125 0,625 1,500 6 5,250 4 (0) 44. Мальта 0,125 0,875 1,250 1,375 1,500 6 5,125 4 (0) 46. Эстония 1,500 1,000 1,375 0,625 0,500 2 5,000 4 (0) 47. Грузия 1,250 0,625 1,125 0,125 1,625 6,5 4,750 4 (0) 48. Уэльс 0,125 1,500 1,000 0,500 1,000 4 4,125 4 (0) 49. Черногория 0,750 1,000 0,875 1,125 0,375 1,5 4,125 4 (0) 50. Фареры 1,375 0,375 0,375 0,750 1,125 4,5 4,000 4 (0) 51. Гибралтар 0,250 0,750 1,500 0,500 1,000 3 4,000 3 (0) 52. Сев.Ирландия 1,375 0,750 0,500 0,750 0,500 2 3,875 4 (0) 53. Косово 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 5 2,500 2 (0) 54. Андорра 0,500 0,166 0,166 0,166 0,833 2,5 1,831 3 (0) 55. Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,166 0,500 1,5 0,666 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2020/21.