Ремо Фройлер: «Когда я забивал, то думал и о других вариантах»

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер после победы над «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) рассказал, как забивал гол. 27-летний швейцарец в наячале второго тайма отметился забитым мячом.

— Когда я забивал, то думал и о других вариантах, — цитирует пресс-служба УЕФА Фройлера. — Хотел отдать пас, но в итоге пробил сам. Радуюсь, когда удается забить, а команде — победить.