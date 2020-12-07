Ребров считает, что с приходом Луческу «Динамо» начало играть в другой футбол

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Ранее он был футболистом и тренером украинского клуба.

«В выборе тактики мне больше помогает то, что я был долгое время в «Динамо», — цитирует Реброва «Динамомания». — Я вижу все возможности игроков. Но я вижу, как «Динамо» изменилось после прихода Луческу, команда играет в другой футбол. Я уважаю этого тренера, вижу, какую работу он проделал. Но у нас есть в команде люди, которые анализируют матчи».

Матч «Динамо» — «Ференцварош» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды имеют по одному очку и разыграют путевку в Лигу Европы.