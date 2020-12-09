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Ребров считает, что «Ференцварошу» не дали стопроцентный пенальти

09:15
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров считает, что в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (0:1) его команда должна была бить пенальти.

«В раздевалке сказал ребятам, что мне не стыдно за их игру, — цитирует специалиста «Динамомания». — Они должны быть горды ею. В Киеве мы показали очень хороший футбол. В такой игре очень сложно создавать много моментов. Мы создали 3-4 момента. Также нам не дали стопроцентный пенальти. Не говорю за судей, говорю за свою команду.

Мы создавали моменты, старались выиграть, но на таком уровне, если ты не забиваешь свои моменты, никто потом тебе не даст еще 5-6. Мы не были в Лиге чемпионов 25 лет, ни один из наших игроков здесь не играл. Мы набрались опыта, попытаемся выиграть чемпионат и вернуться сюда в следующем году".

Киевляне набрали четыре очка и выступят в Лиге Европы. Венгерский клуб с одним очком занял последнее место и покидает еврокубки.

Дополнительная информация:

http://www.dynamomania.com/news/560518-sergej-rebrov-nam-ne-dali-stoprocentnyj-penalti

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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