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«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов

10 декабря 2020, 10:43
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«Реал» после победы над гладбахской «Боруссией» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов в 29-й раз преодолел групповой турнир еврокубка.

По данным статистического портала Opta, этот результат является лучшим среди всех европейских клубов.

«Реал» набрал 10 очков в группе с «Боруссией», «Интером» и «Шахтером», финишировав на первом месте.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14 декабря. Начало — в 14.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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