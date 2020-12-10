«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов
«Реал» после победы над гладбахской «Боруссией» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов в 29-й раз преодолел групповой турнир еврокубка.
По данным статистического портала Opta, этот результат является лучшим среди всех европейских клубов.
«Реал» набрал 10 очков в группе с «Боруссией», «Интером» и «Шахтером», финишировав на первом месте.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14 декабря. Начало — в 14.00 (мск).
29 — Real Madrid have now progressed from all 29 of the Champions League group stages (including second group stage), the most of any side in the competition's history. Invincible. pic.twitter.com/qTjtO8V3Ld— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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