«Реал» прилетел в Париж на матч с «ПСЖ». Видео

«Реал» в своем официальном Twitter поделился видео своего прибытия в Париж на матч группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

— Привет, Париж! — подписал «Реал» видео.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится в среду 18 сентября в 22.00 (по московскому времени).

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