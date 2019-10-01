«Реал» дома сыграл вничью с «Брюгге» (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу». К 39-й минуте матча «сливочные» проигрывали бельгийцам со счетом 0:2. На 84-й минуте был удален полузащитник «Брюгге» Руд Вормер.

На 9-й минуте встречи счет открыл форвард «Брюгге» Эммануэл Деннис. Спустя 30 минут нападающий сделал дубль. У мадридцев на 55-й минуте игры забил гол защитник Серхио Рамос, а спустя 30 минут окончательный счет в матче установил полузащитник Каземиру.

9-я минута: гол Денниса

«Реал» проигрывает «Брюгге». Вот такой гол пропустила команда Зиданаpic.twitter.com/ruktvUkfE6 — СЭ Футбол (@se_football) October 1, 2019

39-я минута: второй гол Денниса

55-я минута: гол Рамоса

Ramos goal got ruled offside by the sideline official but VAR ruled it a goal. ? 1-2 #ClubBrugge. pic.twitter.com/tNXJbuBnTW — Transfer City (@TransferCity_) October 1, 2019

85-я минута: гол Каземиру

toni kroos assist and casemiro's goal. pic.twitter.com/DmmN3kqGRU — best of kroos (@archivekroos) October 1, 2019

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