Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» — «Брюгге», который пройдет на «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид). В основе хозяев вновь появился нападающий Эден Азар.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Начо — Кроос, Каземиру, Модрич — Васкес, Бензема, Азар.

Запасные: Ареоля, Милитау, Марселу, Вальверде, Йович, Иско, Винисиус.

Стартовый состав «Брюгге»: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Рикка — Вормер, Ритс, Ванакен — Диатта, Деннис, Тау.

Запасные: Хорват, Соболь, Коссуну, Диань, Схрийверс, Кулс, Опенда.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Брюгге».

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