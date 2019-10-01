Защитник «Реала» Серхио Рамос в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» забил гол из предполагаемого офсайда.

Однако после подсказки видеоассистентов главный арбитр матча Георгий Кабаков все же засчитал забитый мяч. После гола Рамоса на 55-й минуте счет стал 1:2.