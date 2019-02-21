Реакция Симеоне на гол "Атлетико" в ворота "Ювентуса". Это надо видеть

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне весьма эмоционально отреагировал на первый гол своей команды в ворота "Ювентуса" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

После того, как защитник мадридцев Хосе Мария Хименес отправил мяч в сетку ворот "бьянконери", Симеоне широко расставил ноги и начал сотрясать руками в районе паха.

"Атлетико" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет в Турине 12 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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