Рамос забил в 10-м розыгрыше Лиги чемпионов. Это рекорд среди защитников

Защитник «Реала» Серхио Рамос в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» забил гол и установил рекорд. 33-летний Рамос забивает в 10-м розыгрыше этого соревнования.

Ровно такой же показатель на счету защитника «Барселоны» Жерара Пике, который является рекордсменом среди игроков обороны по данному показателю.