Рамос забил в 10-м розыгрыше Лиги чемпионов. Это рекорд среди защитников
1 октября 2019, 21:30
Защитник «Реала» Серхио Рамос в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» забил гол и установил рекорд. 33-летний Рамос забивает в 10-м розыгрыше этого соревнования.
Ровно такой же показатель на счету защитника «Барселоны» Жерара Пике, который является рекордсменом среди игроков обороны по данному показателю.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур