«ПСЖ» стал 20-м финалистом в истории Лиги чемпионов
В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» (3:0) и впервые в своей истории вышел в финал турнира. Команда Томаса Тухеля стала 20-м финалистом в истории ЛЧ и третьим представителем Франции. До парижан в главном матче за трофей боролись «Марсель» (1993), ставший победителем, и «Монако» (2004). Чаще всех врешающем матче принимал участие мадридский «Реал» — 7 раз. (Денис Аль-Юсифи)
Финалисты Лиги чемпионов
|
Клуб
|
Финалы
|
Годы
|
Победы
|
Годы
|
Реал
|
7
|
1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018
|
7
|
1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018
|
Милан
|
6
|
1993, 1994, 1995, 2003, 2005, 2007
|
3
|
1994, 2003, 2007
|
Ювентус
|
6
|
1996, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017
|
1
|
1996
|
Барселона
|
5
|
1994, 2006, 2009, 2011, 2015
|
4
|
2006, 2009, 2011, 2015
|
Бавария
|
5
|
1999, 2001, 2010, 2012, 2013
|
2
|
2001, 2013
|
Манчестер Юнайтед
|
4
|
1999, 2008, 2009, 2011
|
2
|
1999, 2008
|
Ливерпуль
|
4
|
2005, 2007, 2018, 2019
|
2
|
2005, 2019
|
Аякс
|
2
|
1995, 1996
|
1
|
1995
|
Боруссия Д
|
2
|
1997, 2013
|
1
|
1997
|
Челси
|
2
|
2008, 2012
|
1
|
2012
|
Валенсия
|
2
|
2000, 2001
|
0
|
-
|
Атлетико
|
2
|
2014, 2016
|
0
|
-
|
Марсель
|
1
|
1993
|
1
|
1993
|
Порту
|
1
|
2004
|
1
|
2004
|
Интер
|
1
|
2010
|
1
|
2010
|
Байер
|
1
|
2002
|
0
|
-
|
Монако
|
1
|
2004
|
0
|
-
|
Арсенал
|
1
|
2006
|
0
|
-
|
Тоттенхэм
|
1
|
2019
|
0
|
-
|
ПСЖ
|
1
|
2020
|
-
|
-