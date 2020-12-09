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Турецкие хакеры взломали аккаунт обвиненного в расизме арбитра матча «ПСЖ» — «Истанбул»

00:34
Аккаунт судьи Себастьяна Колцеску.
Аккаунт судьи Себастьяна Колцеску.
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Турецкие хакеры взломали аккаунт румынского судьи Себастьяна Колцеску, который был обвинен в расизме в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул». В первом тайме резервный рефери назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень». Игроки обеих команд покинули поле, и игра пока что не возобновлена.

В аккаунте Колцеску хакеры написали, что его аккаунт взломан и добавили хэштег «Нет расизму».

ПСЖ — Истанбул Башакшехир

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