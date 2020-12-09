Ба об инциденте с судьей: «Вы не скажете «Этот белый парень», но говорите «Этот черный парень»
В трансляцию матча группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» попали слова, которые произнес форвард гостей Демба Ба о резервном арбитре. Ранее игра была приостановлена, поскольку резервного судью, румына Себастьяна Колцеску, обвинили в расизме. Он обратился к тренеру стамбульцев Пьеру Вебо «этот черный парень».
— Вы никогда не скажете «Этот белый парень». Когда вы упоминаете черного, вы говорите: «Этот черный парень!», — сказал Ба сразу же после инцидента.
Один из судей пытался объяснить футболисту, что он неправильно понял из-за особенностей румынского языка.
В результате Ба был удален, а остальные футболисты вслед за ним покинули поле, игра была прервана. В ближайшие минуты ее планируют возобновить, но заменят четвертого рефери.
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