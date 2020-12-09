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Антидискриминационный совет Румынии отреагировал на ситуацию в матче «ПСЖ» — «Истанбул»

03:01
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Антидискриминационный совет Румынии отреагировал на то, что матч группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» был прерван. Команды покинули поле в знак протеста: резервный арбитр матча румын Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень». «ПСЖ» и «Истанбул» отказались продолжать встречу, пока арбитра не заменят.

8&nbsp;декабря. Париж. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Истанбул&raquo;. Главный арбитр встречи Овидиу Алин Хацеган остановил встречу после конфликта.Расистский скандал в Париже. «Истанбул» ушел с поля во время матча Лиги чемпионов с «ПСЖ»

«Это расизм без какой-либо возможности оправдания. Четвертый судья мог бы идентифицировать игрока по очень многим другим деталям и проигнорировать цвет его кожи», — говорится в сообщении организации.

Напомним, УЕФА уже сообщил подробности доигровки матча. Игра будет доиграна с момента остановки игры на 13-й минуте и с новой бригадой арбитров. Начало — в 18.55 по местному времени (20.55 по московскому).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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