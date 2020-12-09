УЕФА сообщил подробности доигровки матча группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул». Игра будет доиграна с момента остановки игры на 13-й минуте и с новой бригадой арбитров. Начало — в 18.55 по местному времени (20.55 по московскому).

Команды покинули поле в знак протеста: резервный арбитр матча румын Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень». «ПСЖ» и «Истанбул» отказались продолжать встречу, пока арбитра не заменят.

УЕФА проведет расследование инцидента.

«ПСЖ» уже обеспечил себе выход в плей-офф благодаря поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига» (2:3), «Истанбул» досрочно занял последнее место в группе. В случае победы парижане займут в группе первое место, при ничьей или поражении останутся вторыми.