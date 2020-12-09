Румынский арбитр дважды назвал «черным» тренера «Истанбула»

В интернете появилась видеозапись, на которой отчетливо слышны слова, сказанные резервным арбитром матча 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

Игра была прервана из-за того, что румынский рефери Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «черным». После этого обе команды покинули поле в знак протеста, игра прервана и еще не возобновлена. Футболист стамбульцев Демба Ба начал кричать судьям: Вы никогда не скажете «Этот белый парень». Когда вы упоминаете черного, вы говорите: «Этот черный парень!»

«Черный вон тот. Пойди и проверь, кто он. Черный вон тот, так себя вести нельзя», — сказал Колцеску.

Напомним, УЕФА уже сообщил подробности доигровки матча. Игра будет доиграна с момента остановки на 13-й минуте и с новой бригадой арбитров. Начало — в 18.55 по местному времени (20.55 по московскому).