УЕФА в официальном Twitter высказался по поводу скандала в матче группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул». Игра была прервана в первом тайме. Команды покинули поле после того, как резервный арбитр румын Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень».

«УЕФА проинформирован об инциденте в сегодняшнем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» и проведет расследование. Расизму и дискриминации в любой форме не место в футболе», — говорится в заявлении УЕФА.