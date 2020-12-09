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УЕФА отреагировал на расистский скандал в матче «ПСЖ» — «Истанбул»

01:39
Матч &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Истанбул&quot;. Фото Twitter
Матч &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Истанбул&quot;. Фото Twitter
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УЕФА в официальном Twitter высказался по поводу скандала в матче группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул». Игра была прервана в первом тайме. Команды покинули поле после того, как резервный арбитр румын Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень».

«УЕФА проинформирован об инциденте в сегодняшнем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» и проведет расследование. Расизму и дискриминации в любой форме не место в футболе», — говорится в заявлении УЕФА.

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