Румынский судья объяснил свои слова о тренере «Истанбула»
01:59
Румынский арбитр Себастьян Колцеску объяснил свои слова в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул». Игра была прервана в начале первого тайма после того, как резервный арбитр назвал тренера стамбульцев Себастьяна Вебо «этот черный парень». Колцеску употребил слово «Negru», что показалось игрокам стамбульского клуба оскорбительным.
В результате обе команды покинули поле, матч будет доигран завтра с новой бригадой арбитров.
— «Negru» по-румынски означает «черный», я не расист, — цитирует Telefoot Колцеску.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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