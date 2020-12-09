«ПСЖ» опубликовал заявление по матчу с «Истанбулом»

«ПСЖ» выступил с официальным заявлением по поводу прерванного матча Лиги чемпионов против «Истанбула». Игра была прервана из-за того, что румынский рефери Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «черным».

«Матч группового турнира Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» во вторник вечером был прерван после 13 минут игры из-за расистских высказываний четвертого судьи в адрес сотрудника турецкого клуба. Доиграна встреча будет в среду, в 18.55.

Все формы расизма противоречат ценностям, которых придерживается «Пари Сен-Жермен», персонал и игроки клуба. Более 15 лет наш клуб возглавляет борьбу с дискриминацией и продолжает работать над ее искоренением во всех формах. Столичный клуб сегодня является одним из самых активных спортивных клубов, стремящихся положить конец всем формам насилия и дискриминации", — говорится в пресс-релизе.