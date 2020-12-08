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Скандал в матче Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «Истанбул» ушли с поля, обвинив арбитра в расизме

8 декабря 2020, 23:34
Матч «ПСЖ» — «Истанбул».
Матч «ПСЖ» — «Истанбул».
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Матч группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» был прерван по необычной причине. Игроки покинули поле из-за якобы расистского поведения четвертого арбитра встречи.

Как сообщает RMC, четвертый арбитр встречи, румын Себастьян Колцеску, оскорбил тренера стамбульцев Пьера Вебо, назвав его «черным парнем». Один из игроков «Истанбула» Демба Ба начал обвинять арбитра в расизме, после чего получил красную карточку.

Протест «Истанбула» поддержал и «ПСЖ», а вскоре в Twitter клуба появилась запись: «Нет расизму».

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