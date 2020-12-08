Скандал в матче Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «Истанбул» ушли с поля, обвинив арбитра в расизме
8 декабря 2020, 23:34
Матч группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» был прерван по необычной причине. Игроки покинули поле из-за якобы расистского поведения четвертого арбитра встречи.
Расистский скандал в Париже!— Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020
«Истанбул» покинул поле в матче с «ПСЖ»:https://t.co/dxu0HWFfHA pic.twitter.com/bSpXPQF4RC
Как сообщает RMC, четвертый арбитр встречи, румын Себастьян Колцеску, оскорбил тренера стамбульцев Пьера Вебо, назвав его «черным парнем». Один из игроков «Истанбула» Демба Ба начал обвинять арбитра в расизме, после чего получил красную карточку.
Протест «Истанбула» поддержал и «ПСЖ», а вскоре в Twitter клуба появилась запись: «Нет расизму».
??? NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi— ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) December 8, 2020
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