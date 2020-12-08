Скандал в матче Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «Истанбул» ушли с поля, обвинив арбитра в расизме

Матч группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» был прерван по необычной причине. Игроки покинули поле из-за якобы расистского поведения четвертого арбитра встречи.

Расистский скандал в Париже!



«Истанбул» покинул поле в матче с «ПСЖ»:https://t.co/dxu0HWFfHA pic.twitter.com/bSpXPQF4RC — Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020

Как сообщает RMC, четвертый арбитр встречи, румын Себастьян Колцеску, оскорбил тренера стамбульцев Пьера Вебо, назвав его «черным парнем». Один из игроков «Истанбула» Демба Ба начал обвинять арбитра в расизме, после чего получил красную карточку.

Протест «Истанбула» поддержал и «ПСЖ», а вскоре в Twitter клуба появилась запись: «Нет расизму».