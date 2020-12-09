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«ПСЖ» и «Истанбул» отказываются возобновлять матч, если обвиненный в расизме арбитр не будет заменен

00:29
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Пауза в матче группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» затягивается, сообщает GFFN. Игра была прервана из-за того, что резервный арбитр Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень». Футболисты в знак протеста покинули поле.

Отмечается, что они отказываются возобновлять игру, пока судья не будет заменен.

Резервного рефери может заменить кто-то из ВАР, но по правилам УЕФА видеоарбитров может быть не меньше двух. Сейчас Колцеску заменить больше некем.

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