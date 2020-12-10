Дюков назвал причины провала российских клубов в еврокубках

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу неудачного выступления российских клубов в еврокубках. В нынешнем сезоне в весеннюю стадию вышел только «Краснодар», занявший третье место в группе Лиги чемпионов.

— Если говорить об этом сезоне, то он не является уникальным, — сказал Дюков «СЭ». — Говоря о причинах, можно выделить две основные. Первая — пандемия коронавируса. Из-за заболевания мы видим, что клубы не смогли провести свои матчи в оптимальных составах. Не хочу приводить статистику, но коронавирус стал мощным негативным фактором, повлиявшим на выступление наших клубов в еврокубках.

Вторая проблема — не новая. К сожалению тот футбол, в который мы играем в России, устарел. И с точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя здесь в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроится на другие скорости. Европейский футбол более интенсивен, приходится играть под давлением. И с точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Дюкова