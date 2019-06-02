Промес поздравил ван Дейка и Вайналдума с победой в Лиге чемпионов

Голландский нападающий "Севильи" Квинси Промес в Инстаграме поздравил своих соотечественников Джорджиньо Вайналдума и Виргила ван Дейка с победой в Лиге чемпионов. В финале "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).
В сториз своего Инстаграма голландец написал имена Вайналдума и ван Дейка и разместил смайлики с изображением аплодисментов, сердечка и кубка.
В составе "Ливерпуля" забивали Мохамед Салах и Дивок Ориги.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
Загрузка...