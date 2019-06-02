00:48 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

Промес поздравил ван Дейка и Вайналдума с победой в Лиге чемпионов

Инстаграм Квинси Промеса. Фото Инстаграм Квинси Промеса.
Инстаграм Квинси Промеса. Фото Инстаграм Квинси Промеса.
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Голландский нападающий "Севильи" Квинси Промес в Инстаграме поздравил своих соотечественников Джорджиньо Вайналдума и Виргила ван Дейка с победой в Лиге чемпионов. В финале "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).

В сториз своего Инстаграма голландец написал имена Вайналдума и ван Дейка и разместил смайлики с изображением аплодисментов, сердечка и кубка.

В составе "Ливерпуля" забивали Мохамед Салах и Дивок Ориги.

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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