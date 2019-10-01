Промах Диегу Косты с двух метров по пустым воротам «Локомотива»
1 октября 2019, 22:32
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает «Атлетико». В первом тайме нападающий мадридцев Диегу Коста упустил отличную возможность отличиться.
Бразилец бил по пустым воротам, находясь во вратарской, но умудрился послать мяч выше ворот.
Коста покруче Попова будет pic.twitter.com/sjhSiHv0xQ— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) October 1, 2019
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур