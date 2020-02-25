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«Наполи» — «Барселона». Прогноз «СЭ» на 1/8 финала ЛЧ

25 февраля 2020, 13:35
Лионель Месси. Фото twitter.com/FCBarcelona
Лионель Месси. Фото twitter.com/FCBarcelona
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«Наполи» и «Барселона» — противостояние атакующих команд, которые сменили тренеров по ходу сезона: Дженнаро Гаттузо пришел вместо Карло Анчелотти, а Кике Сетьен — вместо Эрнесто Вальверде.

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«Наполи» действует по схеме 4-3-3, стремится владеть мячом, часто наносит удары по воротам. У неаполитанцев сформировалось отличная группа в нападении: Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс, Аркадиуш Милик и Маттео Политано. Этой зимой команда Гаттузо приобрела качественного опорника Диего Демме у «Лейпцига», тем самым усилив середину поля. В центре обороны из-за травмы задней поверхности бедра не сыграет Калиду Кулибали, зато можно будет увидеть двух футболистов, связанных с РПЛ: экс-спартаковца Николу Максимовича и несостоявшегося зенитовца Костаса Маноласа.

«Наполи» — сбалансированная команда, подкрепленная эмоциональным и уже опытным главным тренером, которая точно даст бой титулованному сопернику.

«Барселона» при Сетьене возвращает фирменную тики-таку: большое количество коротких передач, прессинг и контрпрессинг, сумасшедшие проценты по владению мячом. Правда, у каталонцев возникли проблемы с атакой из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса. Пришлось экстренно (и не без скандала) покупать лучшего бомбардира «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Все остальные линии выглядят впечатляюще, а Лионель Месси по-прежнему творит чудеса.

«Барселона» опередила «Реал» в турнирной таблице ла лиги по итогам прошедшего тура, поэтому явно отправилась в Италию в хорошем настроении.

Вероятно, каталонцы одержат победу на выезде: они сильнее по составу, у них больше баланса, а также есть гениальный футболист, который может в одиночку сделать игру. «Наполи» ограничится забитым голом — оборона «Барселоны» все еще адаптируется под стиль Сетьена.

Наполи — Барселона

Следить за матчем «Наполи» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по ссылке на этой странице.

Видеотрансляция матча «Наполи» — «Барселона»

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