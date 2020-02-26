Соперники российских команд по групповому турниру Лиги чемпионов встретятся между собой: если на предыдущей стадии французы смотрелись не очень впечатляюще (ничья и поражение от «Зенита» с общим счетом 1:3) и во многом попали в плей-офф из-за осечки петербуржцев в заключительной игре с «Бенфикой» (0:3), то итальянцы демонстрировали как класс, так и характер. Наглядный пример — матчи против «Локомотива», когда подопечные Маурицио Сарри выгрызали победы в концовках.

«Лион» представляется аутсайдером: один из ведущих игроков — нападающий Мемфис Депай — надолго выбыл из-за травмы крестообразных связок колена, а все надежды остаются лишь на лучшего бомбардира команды Муссу Дембеле. Клуб из Лиона обычно играет по схемам 4-3-3 / 4-2-3-1, но на матч с «Ювентусом» вполне может выбрать и расстановку с тремя центральными защитниками, чтобы сдержать прессинг гостей.

«Ювентусу» предстоит неожиданная борьба на два фронта: помимо Лиги чемпионов, «бьянконери» столкнулись с конкуренцией в серии А, где «Интер» и «Лацио» также претендуют на чемпионство. При этом задачу победы в главном клубном турнире Европы никто не отменяет: в Турине все еще помнят о двух недавних проигранных финалах. Схема 4-3-3, прессинг, контроль мяча — всего этого стоит ожидать в Лионе. В оборону вернулся Джорджо Кьеллини, в центре поля ожидается появление Миралема Пьянича, в атаке зажгут Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Вероятно, «Ювентус» победит с перевесом в два мяча: оборона «Лиона» даже при расстановке в три центральных защитника не выдержит натиска мощной группы нападения туринцев.

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Видеотрансляция матча «Лион» — «Ювентус»