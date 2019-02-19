Президент "Лиона": "Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для нас"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что не хотел бы видеть нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в лучших кондициях в матче с его клубом. Команды во вторник, 19 февраля, встретятся во Франции в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы играли против "Манчестер Юнайтед" с Роналду в 2004 году, когда Криштиану был просто ракетой, - приводит Daily Express слова Оласа. - Сталкивались и с такими парнями, как Бекхэм и Месси, хотя аргентинец никогда не играл очень вдохновленно против нашего клуба. Надеемся на продолжение этой тенденции. Если Лео подхватит простуду, это будет хорошо для нас.