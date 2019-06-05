Президент Франции против реформ в Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Лиге чемпионов не нужны изменения. Ранее было предложено вместо восьми групп по четыре команды в главном еврокубковом турнире сделать четыре группы по восемь команд.

- Я полностью поддерживаю президента федерации футбола Ноэля Ле Грэта, который против реформы Лиги чемпионов, - цитирует RMC Макрона. - Мы должны защищать наши клубы, защищать нашу модель.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр