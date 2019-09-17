Представлен новый официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА представил в своем официальном Twitter новый официальный мяч группового турнира Лиги чемпионов.

Во вторник 17 сентября в группе G «Зенит» на выезде сыграет против «Лиона», а 18 cентября «Локомотив» также на выезде сыграет с «Байером».

??? Представлен новый официальный мяч группового этапа #ЛигаЧемпионов-УЕФА-2019/20 от @adidasfootball! ?



Как вам такой дизайн? ? pic.twitter.com/MhF1nBh3nZ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 17, 2019

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей