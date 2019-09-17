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Представлен новый официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов

11:12
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УЕФА представил в своем официальном Twitter новый официальный мяч группового турнира Лиги чемпионов.

Во вторник 17 сентября в группе G «Зенит» на выезде сыграет против «Лиона», а 18 cентября «Локомотив» также на выезде сыграет с «Байером».

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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