Представлен новый официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов
11:12
УЕФА представил в своем официальном Twitter новый официальный мяч группового турнира Лиги чемпионов.
Во вторник 17 сентября в группе G «Зенит» на выезде сыграет против «Лиона», а 18 cентября «Локомотив» также на выезде сыграет с «Байером».
??? Представлен новый официальный мяч группового этапа #ЛигаЧемпионов-УЕФА-2019/20 от @adidasfootball! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 17, 2019
Как вам такой дизайн? ? pic.twitter.com/MhF1nBh3nZ
Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур