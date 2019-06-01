Празднование Салаха в финале ЛЧ. Это очень забавно

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 2-й минуте встречи нападающий мерсисайдцев реализовал пенальти.
В сети появилась гифка, на которой форвард празднует гол.
Одиннадцатиметровый был назначен главным судьей Дарио Скоминой за игру рукой хавбека Муссы Сиссоко в своей штрафной.
La célébration de Mohamed #Salah, auteur de l'ouverture du score contre #Tottenham#UCLfinal #TOTLIV pic.twitter.com/YoDEgBregM– Goal France (@GoalFrance) 1 июня 2019 г.
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