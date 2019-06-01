Пранкер не может дождаться момента, когда женится на моделе, которая выбежала в финале ЛЧ

Пранкер и автор провокационного канала в YouTube Виталий Здоровецкий прокомментировал эпизод финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", когда на поле выбежала женщина в черном купальнике.

Ею оказалась американская модель Кинси Волански. Девушка была в откровенном купальнике. Ее быстро остановили стюарды и доставили в подтрибунное помещение.

​– Не могу дождаться, чтобы жениться на тебе, – написал Здоровецкий.

Женщина в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"