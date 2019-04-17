"Порту" определился со стартовым составом на матч с "Ливерпулем"

Официальный Твиттер "Порту" опубликовал стартовый состав команды на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Встреча пройдет сегодня, 17 апреля, начало – в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.
Стартовый состав: Касильяс – Пепе, Фелипе, Милитау, Теллес – Корона, Данилу, Эррера, Отавиу, Браими – Марега.
Запасные: Вана, Макси, Бруно Кошта, Оливер, Перейра, Соарес, Андраде.
⚽Onze inicial / Starting Eleven / Alineación: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Danilo, Herrera, Brahimi, Otávio e Marega#FCPorto #FCPLFC #UCL– FC Porto (@FCPorto) 17 апреля 2019 г.
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