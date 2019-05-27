Покеттино заявил, что Кейн настроен сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал о состоянии нападающего и капитана команды Харри Кейна​, который восстанавливается после травмы лодыжки.

– Новости очень обнадеживающие, – цитирует Покеттино пресс-служба УЕФА. – Впереди еще неделя, и мы будем следить за его прогрессом. Очень важно, чтобы Кейн чувствовал себя хорошо, и сам он настроен оптимистично. Впрочем, пока я не могу сказать, попадет ли Харри в "основу" или запас.

Выбор одиннадцати игроков стартового состава всегда непрост. А ведь речь идет о финале Лиги чемпионов. Но мы точно сделаем все возможное, чтобы принять оптимальное решение.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".