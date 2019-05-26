Покеттино будет плакать целую неделю, если выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал о своей эмоциональности в преддверии финального матча Лиги чемпионов. Напомним, что "Шпоры" 1-го июня сыграют против "Ливерпуля".

– Моя мама говорит, что я плачу, когда радуюсь и грущу, она просит меня перестать это делать, – цитирует аргентинского специалиста Mirror. – Иногда еду на машине домой и слушаю музыку, которая возвращает в определенный момент жизни. Дорога с базы занимает около 20 минут. Могу начать плакать, когда подъезжаю к дому. Жена видит и спрашивает: "Что произошло?". Я говорю: "Музыка напомнила мне момент из жизни, который был 30 лет назад в Аргентине". А она отвечает: "Ты сумасшедший". Если мы выиграем Лигу чемпионов, я, наверное, буду плакать целую неделю.