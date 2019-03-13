Победное фото "Ювентуса" после матча с "Атлетико"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала опубликовал в своем Твиттере победное командное фото после игры с "Атлетико" (3:0).

Напомним, что туринцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв мадридский клуб по сумме двух игр (0:2, 3:0). Все три мяча в составе "Юве" забил португалец Криштиану Роналду.

Все голы матча "Ювентус" - "Атлетико". Видео

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