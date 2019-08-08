Победа над "Порту" может принести "Краснодару" 5 миллионов евро

"Краснодар", проигравший дома "Порту" (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, рискует остаться без огромных доходов, которые приносит участие в групповом турнире. Только выход в этот этап даст каждому из 32 клубов по 15,25 миллиона евро. Бонус за каждую победу составит 2,7 миллиона, за ничью – 0,9 миллиона.

Выплаты участникам плей-офф:

– 1/8 финала – по 9,5 миллиона

– 1/4 финала – по 10,5 миллиона

– 1/2 финала – по 12 миллионов

– Финал – по 15 миллионов

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 миллиона.

Участники матча за Суперкубок УЕФА-2020 получат еще по несколько миллионов.

И это лишь фиксированные бонусы. Кроме них существуют выплаты на основе рейтинга (от 1,108 миллиона до 35,46 миллиона), а также отчисления от маркетингового пула (несколько миллионов).

А вот участие в 3-м отборочном раунде даст краснодарцам только 480 тысяч. Кроме того, "быки" могут заработать еще 5 миллионов – если выйдут в 4-й отборочный раунд и там уступят "Истанбулу ББ" или "Олимпиакосу". Победителю последнего этапа призовые не положены, он ведь и так получит солидные деньги за выход в групповой турнир. (Александр Бобров)