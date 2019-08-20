«Планируем привезти не только магнитик». «Краснодар» — о предстоящем матче с «Олимпиакосом»
20 августа 2019, 13:32
«Краснодар» отправился в Грецию на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», делясь по ходу cоответствующими фотографиями в Instagram.
-Вылетаем в Грецию. Планируем привезти не только магнитик, — подписал клуб одну из фотографий.
Матч состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.
Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Результаты опроса
проголосовало: 708Все опросы
Попадет ли «Краснодар» в группу Лиги чемпионов-2019/20?
Да
85.7%
Нет
14.3%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...