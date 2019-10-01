Письмо Лаврова: перфоманс фанатов «Локомотива» на матче с «Атлетико»

«Локомотив» дома принимает «Атлетико» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Болельщики железнодорожников подготовили красочный перфоманс к началу игры. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

На фанатских секторах растянули баннер в виде письма для нынешних игроков «Локомотива» от бывшего форварда красно-зеленых Виктора Лаврова, который является автором первого гола чемпионатов СССР и одного из мячей в финале первого Кубка Советского Союза, который выиграли москвичи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».

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