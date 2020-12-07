Пирло согласился с Куманом и отказался сравнивать Месси и Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча Лиги чемпионов против «Барселоны» подчеркнул, что не хочет сравнивать лидеров команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Ранее его коллега из «Барсы» Роналд Куман заявил, что их сравнивать будет нечестным.

— Куман прав, говоря, что нечестно их сравнивать. Они показывают шоу на протяжении 15 лет, — цитирует Football Italia Пирло. — Они делят между собой «Золотой мяч» 15 лет. Будет неправильным сказать, что один лучше другого. Это феномены, которые заставляют миллионы фанатов радоваться каждый раз, когда выходят на поле. Несправедливо говорить, кто лучше. Мы должны благодарить их, потому что они благо для футбола.

Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.