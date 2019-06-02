Пирло раскритиковал игру "Тоттенхэма" в финале ЛЧ

Экс-полузащитник "Милана" и "Ювентуса" Андреа Пирло назвал заслуженной победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом"​ (2:0) в финале Лиги чемпионов, сообщает Sky Sport Italia.

– Ориги показал ужасную игру. Он вышел на поле в финале ЛЧ с таким отвратительным настроем. Если бы ему не удалось отличиться, его стоило бы вообще выгнать из команды. У "Тоттенхэма", в свою очередь, не было лидеров на поле. Были Алли и Эриксен, которые не хотели получать мяч. Игра в полузащите была очень низкого качества. Победа "Ливерпуля" – полностью заслуженная, – приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

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