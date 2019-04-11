Пике подарил футболку мальчику после матча с "МЮ". Видео

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подарил свою футболку после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0), информирует официальный Твиттер сине-гранатовых. 32-летний испанец был признан лучшим игроком встречи.

Пике выступал за "МЮ" с 2004 по 2008 год, где провел в общей сложности 23 матча и забил два гола.

Жерар Пике – о "МЮ": "Здесь я вырос и стал мужчиной"