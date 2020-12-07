Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Петров полетит с «Краснодаром» на матч против «Челси»

7 декабря 2020, 11:35
Сергей Петров. Фото ФК «Краснодар»
Сергей Петров. Фото ФК «Краснодар»
Теги:

Пресс-служба «Краснодара» в Twitter сообщила, что команда готовится к вылету в Лондон на матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Челси».

На одном из фото защитник Сергей Петров, который пропустил почти два месяца после травмы в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

Матч «Челси» — «Краснодар» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 30782
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир