Петр Зелиньски: «Наполи» придется рисковать в ответном матче»

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

— Мы могли бы выиграть и сделать больше, — приводит слова Зелиньски Sky Sport Italia. — Но это была очень хорошая игра.

У нас есть шанс в Барселоне, мы должны играть в нашу игру. Мы не дали «Барселоне» бить по воротам, но очень плохо, что мы пропустили гол.