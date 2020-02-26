Петр Зелиньски: «Наполи» придется рисковать в ответном матче»
11:57
Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).
— Мы могли бы выиграть и сделать больше, — приводит слова Зелиньски Sky Sport Italia. — Но это была очень хорошая игра.
У нас есть шанс в Барселоне, мы должны играть в нашу игру. Мы не дали «Барселоне» бить по воротам, но очень плохо, что мы пропустили гол.
Они все еще великолепны. Это еще не конец, нам придется рисковать в ответном матче. У нас отличная команда, все будет хорошо.
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