Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Петр Зелиньски: «Наполи» придется рисковать в ответном матче»

11:57
Теги:

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

— Мы могли бы выиграть и сделать больше, — приводит слова Зелиньски Sky Sport Italia. — Но это была очень хорошая игра.

У нас есть шанс в Барселоне, мы должны играть в нашу игру. Мы не дали «Барселоне» бить по воротам, но очень плохо, что мы пропустили гол.

Они все еще великолепны. Это еще не конец, нам придется рисковать в ответном матче. У нас отличная команда, все будет хорошо.

 

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир