Петер Гулачи: «Мы очень разочарованы, но через несколько дней «Лейпциг» будет гордиться собой»
03:59
Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).
— Сегодня мы были не так сильны, — приводит слова Гулачи Twitter клуба. — Мы хотели показать максимальный результат, как в матче с «Атлетико», но не смогли этого сделать.
Конечно, мы все хотели выйти в финал, но не смогли. Поэтому мы очень разочарованы, но я думаю, что через несколько дней мы сможем взглянуть на вещи по-другому и мы будем гордиться собой.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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