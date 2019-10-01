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Петер Бош: «Байер» собирался выиграть у «Локомотива», теперь нужно брать очки где-то еще»

1 октября 2019, 04:13
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Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от встречи с «Ювентусом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Если не считать Леона Бейли, у нас все здоровы — даже Карим Беллараби, — цитирует официальный сайт УЕФА Боша. — Мы собирались выиграть дома у «Локомотива», но не вышло. Теперь нужно брать очки где-то еще. И у нас будет первая такая возможность.

Нам будет противостоять не один игрок в лице Криштиану Роналду, а очень хорошая команда. Успех нам принесут только отлаженные коллективные действия.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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