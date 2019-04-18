06:27 18 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Пепе: "Результат матча с "Ливерпулем" не совсем справедливый"

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Защитник "Порту" Пепе - о матче с "Ливерпулем" (1:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Красные вышли в полуфинал по сумме двух матчей.

- Наши болельщики были на высоте. Результат не совсем справедливый, но такое в футболе случается, - цитирует Пепе официальный сайт УЕФА. -  Мы провели замечательный сезон в Лиге чемпионов. Теперь сосредоточимся на местном чемпионате.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Порту - Ливерпуль

 

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027156/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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