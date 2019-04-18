Пепе: "Результат матча с "Ливерпулем" не совсем справедливый"

Защитник "Порту" Пепе - о матче с "Ливерпулем" (1:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Красные вышли в полуфинал по сумме двух матчей.
- Наши болельщики были на высоте. Результат не совсем справедливый, но такое в футболе случается, - цитирует Пепе официальный сайт УЕФА. - Мы провели замечательный сезон в Лиге чемпионов. Теперь сосредоточимся на местном чемпионате.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027156/?iv=true
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