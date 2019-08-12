Пепе о матче с "Краснодаром": "Завтра будет особенный день для нас"

Защитник "Порту" Пепе - о матче с "Краснодаром" в третьем раунде отборочного раунда Лиги чемпионов.
- Очень важно, чтобы игроки и болельщики завтра были вместе. Завтра будет особенный день для нас, - цитирует Пепе официальный Twitter клуба. - Мы настроены так же, как и на первый матч. Нам будет очень сложно. Мы должны сыграть в свою силу. Все игроки работают, чтобы заслужить свой шанс. Выбирает тренер.
Матч "Порту" - "Краснодар" состоится 13 августа и начнется в 22.00 по московскому времени. Первую игру выиграл "Порту" - 1:0.
Все о Лиге чемпионов - здесь.
Опрос
Пройдет ли "Краснодар" "Порту" в отборе Лиги чемпионов после 0:1 на своем поле?
Дополнительная информация
Загрузка...