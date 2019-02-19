Пауло Дибала: "Матч против "Атлетико" будет тяжелым"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" заявил, что этот матч будет тяжелым. 25-летний аргентинец добавил, что команда Диего Симеоне хорошо действует в обороне.
- Мы уже знаем все об игровом стиле "Атлетико", как Диего Симеоне настраивает команду, и как тяжело будет, - приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА. - Чтобы дойти до финала и выиграть турнир, надо обыгрывать любого. Легких матчей или соперников не будет.
"Атлетико" силен в обороне и опасен на контратаках. Если ты недостаточно внимателен в защите, у них найдутся игроки, способные посеять хаос. Но о нас можно сказать то же самое. Мы знаем свои сильные стороны, и "Атлетико" постарается их нейтрализовать.
Ответный матч между "Ювентусом" и "Атлетико" пройдет 12 марта в Турине.
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